Série B: Com desfalques e retorno de artilheiro, Remo tenta segunda vitória seguida

Belém, PA, 16 (AFI) – Sem perder há dois jogos e vindo de triunfo sobre o Vasco, o Remo encara o Confiança nesta terça-feira, às 19h, no Estádio Batistão. O confronto é válido pela 18° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sonhando em se aproximar do pelotão que briga pelo G4, o time está na 13° posição, com 23 pontos ganhos. Sete de distância do quarto colocado.

DESFALQUES

Para o confronto o técnico Felipe Conceição não poderá contar com o zagueiro Romércio, e os meias-atacantes Erick Flores e Matheus Oliveira. Além deles, o lateral-direito Wellington Silva, o zagueiro Fredson e o volante Lucas Siqueira, também contundidos, seguem fora do time.

RETORNOS

Por outro lado, o volante Marcos Júnior estará à disposição, após não jogar contra o Vasco por questões contratuais. Felipe Gedoz, artilheiro da equipe, já cumpriu suspensão e está disponível.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time deve ir a campo com: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Arthur (Marcos Júnior), Anderson Uchoa e Victor Andrade (Felipe Gedoz); Matheus Oliveira, Renan Gorne e Erick Flores.