Série B: Com DM cheio e desfalques por suspensão, Brusque tenta voltar a vencer

Brusque, SC, 11 (AFI) – Depois de embalar quatro jogos sem derrota, o Brusque acabou perdendo para o Cruzeiro na última rodada e agora busca a reabilitação para continuar na parte de cima da tabela, tentando se aproximar do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quinta-feira (12), o time catarinense visita o CRB, no Estádio Rei Pelé, às 19h.

A equipe embarcou rumo a Maceió na terça-feira com três desfalques certos, que se quer viajaram com o restante do elenco. Isso porque, o técnico Jerson Testoni não poderá contar com o lateral-esquerdo Airton e o volante Zé Matheus, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Já na lateral-direita o problema é por lesão. Titular da posição, Vivico sofreu uma fratura no pé esquerdo na última rodada e deve ser desfalque por pelo menos 30 dias. Ele se junta a mais sete jogadores que estão entregues ao Departamento Médico e já estavam de fora: Toty, Edilson, Juliano, Marco Antônio, Gabriel Taliari, João Carlos, John Cley e Bruno Lopes.

Sendo assim, o Quadricolor deve ir a campo nesta quinta-feira com a seguinte formação: Zé Carlos; Claudinho, Ianson, Everton Alemão e Alex Ruan; Pepê, Nonato, Garcez e Bruno Alves; Thiago Alagoano e Edu.