Série B: Com retorno de volante, desfalque de meia e alterações no ataque, CSA recebe o Confiança

Maceió, AL, 9 (AFI) – Com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos, o CSA visita o Confiança. O jogo será na terça-feira, às 19h, no estádio Batistão e é válido pela 17° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe está na região do meio da tabela com 19 pontos 12° colocação.

DESFALQUE

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meio-campista Silas não entra em campo.

RETORNO

Para o jogo, Ney Franco conta com o retorno do volante Yuri, que cumpriu suspensão no empate com o Avaí. O jogador deve voltar a posição de titular.

MUDANÇAS NO ATAQUE

Um dos setores que mais precisam de atenção na equipe é o ataque. Com isso, poderá haver alterações em relação ao último jogo. Iury Castilho entrou de primeira no último jogo e deve continuar na equipe.

A disputa fica pelo outro lado do campo: Reinaldo e Bruno Mota são os mais cotados para assumir a vaga. No comando de ataque, Dellatorre deve continuar.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time que deve entrar em campo conta com: Thiago Rodrigues; Everton Silva, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane, Yuri e Gabriel; Iury Castilho, Reinaldo (Bruno Mota) e Dellatorre.