Série B: Com salário atrasado, atacante pede para deixar o Brasil de Pelotas

Pelotas, RS, 10 (AFI) – Não bastasse a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, o Brasil de Pelotas deve ganhar um ‘problemão’ para resolver nos próximos dias. Isso porque o atacante Jarro Pedroso, com salário atrasado, mostrou sua insatisfação e pediu para deixar o clube. A informação é do repórter Marcelo Prestes, da Rádio Universidade.

Jarro teria procurado dirigentes e comissão técnica para demonstrar sua insatisfação com a falta de pagamento, o que também acontece com a maioria dos jogadores do atual elenco. Porém, sem qualquer solução, o atacante falou que prefere deixar o clube desde já.

Outro ponto que também pesa na decisão do jogador, é que outros times da Série B demonstraram interesse em sua contratação. Jarro realizou apenas cinco jogos pelo Brasil de Pelotas na competição e por isso ainda pode assinar com outro time da Divisão, o qual é seu atual desejo.

O presidente Nilton Pinheiro está à frente desta conversa e tenta convencer o empresário do jogador a mantê-lo em Pelotas pelo menos até o final da Série B. Aliás, o dirigente enfatizou que fará todos os esforços para que as pendências sejam resolvidas e ele continue no atual elenco.

O Brasil de Pelotas volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Coritiba, às 16 horas, no Bento Freitas, em Pelotas.

O time gaúcho é apenas o lanterna do campeonato com 12 pontos conquistados.