Série B: Confiança anuncia volante formado no Santos que estava no Ituano

Aracaju, SE, 10 (AFI) – Atento ao mercado, o Confiança fechou mais uma contratação para a sequência do Campeonato Brasileiro Série B. Nesta terça-feira, o clube sergipano anunciou o volante Fernando Medeiros, de 25 anos, que teve o Ituano-SP como seu último clube.

“A diretoria do Confiança anunciou mais uma contratação. Trata-se do volante Fernando Medeiros, que também atua como meia. O atleta, de 25 anos, tem experiência no futebol nacional e internacional”, anunciou o clube.

Fernando começou nas categorias de base do Santos e depois passou por Botafogo-SP, Vila Nova-GO e Bahia. Teve passagens na Europa, pelo Rayo Majadahonda, da Espanha, e Portimonense, de Portugal.

Nesta temporada, fez 11 jogos pelo Ituano no Campeonato Paulista e marcou um gol.