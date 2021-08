Série B: Confiança tenta tirar técnico de líder da Série C

Aracaju, SE, 18 (AFI) – Pressionado e na vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, o Confiança segue em busca de um novo treinador para tentar reerguer a equipe no segundo turno. O nome da vez é de Gerson Gusmão, que vem fazendo um bela campanha com a equipe do Botafogo-PB, na Série C.

Gerson Gusmão tem 47 anos e começou a carreira no Novo Hamburgo, até se destacar no Operário, onde ficou de 2016 a 2020. Foi contratado pelo Botafogo na atual temporada e está com o clube na liderança do Grupo A da Série C, com 20 pontos.

Gerson Gusmã está na mira do Confiança

Por enquanto, houve apenas um contato. O treinador irá analisar a situação, mas a expectativa é que permaneça no Botafogo. O Confiança é apenas o penúltimo colocado na Série B, com 13 pontos, contra 18 do Vila Nova, o primeiro fora da degola.

SÉRIE B

Na próxima rodada, o Confiança terá uma nova pedreira, Ainda sob o comando de Zé Carlos Leal, o time sergipano irá enfrentar o Cruzeiro, na sexta-feira, às 21h30, no Mineirão.