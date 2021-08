SÉRIE B: Coritiba derrota a Ponte e dispara na liderança, com Avaí em segundo; Cruzeiro e Remo também vencem

Campinas, SP, 17 (AFI) – O Coritiba é mais líder do que nunca. O Coxa segurou a ascensão da Ponte Preta, venceu e disparou na ponta. Na cola está o Avaí, que bateu o Sampaio Corrêa, em duelo direto pelo G-4. Cruzeiro e Remo também venceram nesta terça-feira, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

TUDO AZUL!

Dois jogos abriram a 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B. No horário das 19h desta terça-feira, o Cruzeiro derrotou o Náutico, nos Aflitos, por 1 a 0. Enquanto, no Batistão, o Remo venceu o Confiança por 2 a 1.

Com o triunfo, o Cruzeiro chegou aos 21 pontos e se afastou do Z-4. Já o Náutico amargou a quinta derrota consecutiva na competição. O Timbu segue momentaneamente com 30 pontos. Destaque para o atacante Thiago, que marcou no mesmo minuto que entrou na partida.

Já a vitória em Aracaju deixa o Remo com 26 pontos e na 11ª posição. Enquanto o Confiança é o 19º colocado, com 13 pontos. Victor Andrade foi o grande destaque do duelo tendo marcado no apagar das luzes.

Coritiba dispara na liderança

FECHARAM A NOITE!

Mais dois jogos movimentaram a última rodada do primeiro turno da Série B, na noite desta terça-feira (17). Jogando em casa, o líder Coritiba venceu a Ponte Preta por 2 a 0. Mesmo placar do triunfo do Avaí diante do Sampaio Corrêa, em partida disputada no Castelão.

Com o triunfo, o Coritiba segue firme na liderança da Série B, agora com 36 pontos somados. Já a Ponte Preta tem 19 e aparece na 15ª colocação.

O resultado não só colocou o Avaí no G-4, mas, pelo menos momentaneamente, também na vice-liderança da competição, com 33 pontos somados. Enquanto o Sampaio Corrêa tem 30 e caiu para o quinto lugar.