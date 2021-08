SÉRIE B: Coritiba e Náutico perdem, Ponte Preta vence outra e Cruzeiro empata

Campinas, SP, 14 (AFI) – A vida não está fácil para nenhum time dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo na briga pela liderança, Coritiba e Náutico perderam neste sábado pela 18.ª rodada, a penúltima do primeiro turno. De outro lado, a Ponte Preta confirmou sua recuperação ao conquistar sua segunda vitória consecutiva.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE B!

QUEDA EM MACEIÓ

O Coxa não jogou bem e o CSA soube se aproveitar para fazer 3 a 0 dentro do Rei Pelé. A derrota deixou o Coxa ainda na liderança com 33 pontos, mas pode, ironicamente, ser ultrapassado pelo outro time alagoano: o CRB.

O Galo de Alagoas tem 31 pontos e domingo vai enfrentar o Vitória, em Salvador (BA). O CSA, com 25 pontos, está em 11.º lugar.

QUEDA EM FLORIPA

Na Ressacada, o Náutico perdeu por 2 a 0 para o Avaí, agora em quinto lugar com 30 pontos. Este é o número de pontos do próprio Timbu, agora em sexto lugar, após sofrer a sua quarta derrota consecutiva.

MACACA GANHA

Em Campinas, a Ponte Preta fez 4 a 2 em cima do Confiança, que segue na zona de rebaixamento com 13 pontos (18.º lugar). O Vitória é 17.º com 14, enquanto o Londrina tem 13 e o Brasil-RS 12.

O time de Campinas pegou o elevador e já aparece em 14.º lugar, com 19 pontos. foi sua segunda vitória em casa, porque na rodada anterior tinha feito 2 a 1 em cima do Londrina.

RAPOSA EMPATA

Outra empate para o Cruzeiro em casa, desta vez com o Sampaio Corrêa, por 1 a 1. A Raposa segue na parte debaixo da tabela, com 18 pontos, em 16.º lugar, e ainda preocupado com a zona de descenso.

O time maranhense, que vinha de três vitórias aparece dentro do G4,zona de acesso, com 30 pontos, em quarto lugar. Fica abaixo e Goiás e CRB, ambos com 31, e do líder Coritiba, com 33.

MAIS JOGOS

No domingo, quatro partidas encerrarão a penúltima rodada do turno. Entre os destaques, o Botafogo tentará se manter forte na briga pelo G4 em duelo contra o ameaçado Brasil-RS no Rio de Janeiro. O CRB, por sua vez, defenderá sua posição na zona de acesso diante do Vitória em Salvador.