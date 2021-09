Série B: Coritiba tem apenas um desfalque, mas pendurados preocupam

Curitiba, PR, 31 (AFI) – O Coritiba tem apenas um problema para o jogo desta quarta-fiera, contra o Londrina, às 20h30, no Estádio do Café, na abertura da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O volante Val recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Botafogo e cumpre suspensão automática. As opções do técnico Gustavo Morínigo são Matheus Sales, Jhony Douglas e Gustavo Bochecha.

Por outro lado, o treinador está preocupado com o número de jogadores pendurados. Ao todo, são cinco com dois cartões amarelos: o goleiro Wilson, os zagueiros Luciano Castán e Wellington Carvalho, o lateral-esquerdo Guilherme Biro e o volante Willian Farias.

Desses, apenas Wellington Carvalho não é titular com Gustavo Morínigo. Depois do Londrina, o Coritiba tem pela frente o Brusque, que está em queda livre na tabela. O jogo será na próxima terça-feira, no Couto Pereira.

A provável escalação do Coxa para o jogo contra o Londrina é: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matheus Sales (Gustavo Bochecha) e Robinho; Waguininho, Igor Paixão e Léo Gamalho.

Em busca da reabilitação depois de perder para o Botafogo, o Coritiba quer a vitória para seguir na liderança, onde está com 39 pontos.