SÉRIE B: CRB assume a vice-liderança e Operário freia empolgação do Botafogo-RJ

Campinas, SP, 12 (AFI) – Dois jogos encerraram na noite desta quinta-feira a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Enquanto o CRB atropelou o Brusque com direito a gol olímpico do argentino Diego Torres, o aniversariante Botafogo visitou o Operário e perdeu. O PLACAR FI acompanhou todos os jogos em TEMPO REAL.

Com um primeiro tempo de ‘tirar o chapéu’, o CRB venceu o Brusque por 3 a 0, no Rei Pelé, em Maceió (AL). Diego Torres abriu o placar com lindo gol olímpico, enquanto Marthã e Pablo Dyego marcaram os outros gols. O time alagoano assumiu a vice-liderança com 31 pontos. O Brusque segue em 11º com 24.

No outro jogo da noite, o Operário venceu o Botafogo, por 1 a 0, no Germano Kruger, em Ponta Grossa. Curiosamente, o único gol da partida foi marcado pelo ex-flamenguista Paulo Sérgio. A vitória deixou o time paranaense em oitavo lugar com 27 pontos. Já o Botafogo caiu para décimo com 25.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 17ª RODADA: