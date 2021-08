SÉRIE B: CRB e Ponte Preta empatam; Remo vence CSA no encerramento da rodada

Campinas, SP, 01 (AFI) – Dois jogos completaram a 15ª rodada da Série B do Brasileirão na noite deste domingo (1). Em Maceió, CRB-AL e Ponte Preta empataram em 1 a 1, enquanto o Remo-PA venceu o CSA-AL por 1 a 0, em Belém.

EMPATE!

Com objetivos distintos na tabela da Série B, CRB-AL e Ponte Preta empataram em 1 a 1 no Rei Pelé, em Maceió. O resultado foi positivo para a Macaca, que chegou aos 13 pontos e deixou a zona de rebaixamento – subiu para o 16º lugar. Já o Galo acabou saindo do G-4 e agora ocupa a quinta posição, com 25.

Os dois gols do confronto foram marcados ainda no primeiro tempo. Aos 40 minutos, Diego Torres levantou no meio da área, e Marthã apareceu livre para cabecear firme e abrir o placar para o CRB. Logo depois, a Ponte empatou com Rodrigão, que completou lançamento de Moisés para a área de cabeça para o fundo das redes: 1 a 1. Na volta do intervalo, a Macaca teve Cleylton expulso ainda aos seis minutos, mas conseguiu neutralizar as ações do Galo até o apito final, sem novas alterações no marcador.

TRIUNFO DO LEÃO!

Jogando em casa, no Baenão, em Belém, o Remo saiu na frente diante do CSA-AL logo aos oito minutos de bola rolando. Após longo cruzamento de Igor Fernandes, a bola passou por Renan Gorne e sobrou para Erick Flores, que limpou o marcador e devolveu para Gorne na área. Livre, o atacante só escorou para o fundo das redes. O Azulão do Mutange passou a pressionar e busca do empate e rondou a área do time paraense principalmente no final da primeira etapa, mas sem conseguir marcar.

No segundo tempo, o Remo administrou a vantagem e ainda criou boas chances de balançar as redes novamente. Lucas Tocantins exigiu boa defesa de Thiago Rodrigues, Rafael Jansen cabeceou na trave e, depois, quase marcou após sobra na área, mas o goleiro se esticou e salvou os visitantes. O CSA voltou a levar mais perigo nos minutos finais e chegou perto com Dudu Beberibe, que viu o goleiro remista fazer boa defesa, e em cobrança de falta aos 38, que Vinícius fez outra intervenção para salvar a equipe mandante.

Com o resultado, o Remo subiu justamente para a posição do CSA na tabela de classificação da Série B. Com 19 pontos, o Leão agora é o 12º colocado, seguido pelo Azulão, com 18.