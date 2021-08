SÉRIE B: CRB segue vice-líder, Vasco perde outra e gol olímpico na Bahia

Campinas, SP, 21 (AFI) – Começou com força total o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado foram disputados três jogos. O CRB manteve a vice-liderança, só atrás do líder Coritiba, o Vasco perdeu a terceira consecutiva e o Vitória venceu o Guarani com um gol olímpico.

Mas as posições podem ser alteradas ao final da 20.ª rodada, que vai ter quatro jogos domingo e um na terça-feira.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e, também, com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE B!

PÊNALTIS EM BELÉM

O CRB venceu por 2 a 1 o Remo, em Belém (PA), com dois gols de pênaltis confirmados pelo VAR, em ação a partir desta rodada também na Série B.

O time alagoano ficou com 36 pontos, três atrás do Coritiba (39). Mas pode ser ultrapassado ainda pelo Goiás, terceiro com 34, e que ainda vai jogar. O quarto colocado é o Avaí com 33 pontos.

De outro lado, o Remo segue com 26 pontos, em 12.º lugar.

Operário venceu o Vasco

VASCO CAI NO PARANÁ

Em Ponta Grossa (PR), o Operário foi eficiente e venceu o Vasco por 2 a 0, impondo a terceira derrota consecutiva vascaína. O time paranaense tem agora 32 pontos, em quinto lugar. O time carioca continua com 28 pontos, em 11.º lugar.

GOL OLÍMPICO NA BAHIA

Em Salvador (BA), o Guarani voltou a perder e mostrar irregularidade. Desta vez para o Vitória, que levou a fatura com um gol olímpico de Soares.

A derrota deixou o time paulista com os mesmos 30 pontos, porém, em oitavo lugar. De outro lado, o Vitória atingiu os 19 pontos, mas ainda segue na zona de descenso, em 18.º lugar.

MAIS JOGOS

A rodada vai ter quatro jogos domingo e será encerrada apenas na terça-feira com CSA e Náutico, em Maceió (AL).

CONFIRA OS JOGOS DA 20.ª RODADA DA SÉRIE B:



SEXTA-FEIRA

Cruzeiro 1 x 0 Confiança

Avaí 1 x 2 Coritiba



SÁBADO

Vitória 1 x 0 Guarani

Operário 2 x 0 Vasco

Remo 1 x 2 CRB

DOMINGO

11 horas

Botafogo x Vila Nova

16 horas

Goiás x Sampaio Corrêa

18h15

Londrina x Brasil-RS

20h30

Ponte Preta x Brusque



TERÇA-FEIRA

21h30

CSA x Náutico

CONFIRA AS FICHAS E TUDO SOBRE A SÉRIE B. SÓ NO FI!!