SÉRIE B: CRB vacila, Botafogo sonha e Londrina vence e não sai do Z4

Campinas, SP, 15 (AFI) – A disputa por posições dentro do Campeonato Brasileiro da Série B continua intensa, com mudanças a cada rodada. A 18.ª rodada terminou neste domingo com cinco jogos. O CRB desperdiçou a chance de liderar, o Botafogo-RJ fica perto do G4 e o Londrina, mesmo vencendo, segue na zona de descenso.

GALO VACILA

Em Salvador, o CRB empatou por 1 a 1 com o Vitória e perdeu a chance de assumir a liderança isolada. Tem 32 pontos, um a menos do que o Coritiba (33) que no sábado perdeu para o CSA, por 3 a 0.

Completam o G4 – zona de acesso – p Goiás com 31 e o Sampaio Corrêa com 30. Outros dois times têm três pontos e fora do G4: Avaí e Náutico. Eles são seguidos pelo Guarani (29) e pela dupla carioca, com 28 pontos: Botafogo e Vasco.

FOGÃO VENCE

Na base da pressão, o Botafogo fez 1 a 0 no Brasil, no Engenhão. Pior mesmo para o time gaúcho que continua na lanterna comm 12 pontos, um ponto atrás do Confiança. A Zona de Queda ainda tem o Vitória com 15 e o Londrina com 16 pontos.

LONDRINA ALIVIADO

Não foi fácil, mas o Londrina fez 1 a 0 no Vila Nova, no Estádio do Café, e respirou um pouco. Pelo menos somou três pontos importantes na sua meta de evitar o rebaixamento.

O time goiano segue com 18 pontos, igual ao Cruzeiro, que está em 17.º, beirando a zona de descenso.

EMPATE EM PONTA GROSSA

No Paraná, o Operário sofreu para buscar o empate com o Brusque por 1 a 1. Os dois times têm campanhas regulares. O time paranaense é décimo com 28, enquanto o catarinense, com 25, está em 12.º.

