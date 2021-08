SÉRIE B: Cruzeiro e Náutico tropeçam, Ponte vence e Coritiba assume a liderança

Campinas, SP, 11 (AFI) – A Série B do Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O Coritiba venceu e contou com um tropeço do Náutico para assumir a primeira posição. Destaque também para o Sampaio Corrêa, que entrou no G-4 e tirou o Vasco do ‘bolo’. O Cruzeiro tropeço na 17ª rodada, nesta quarta-feira, enquanto que a Ponte Preta venceu e respirou na luta contra o rebaixamento.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão

online pelo PLACAR AO VIVO e também depois

com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI –

tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE B !

TRIUNFO DO COXA!

De olho na liderança da Série B do Brasileirão, o Coritiba conquistou uma importante vitória nesta quarta-feira. Pela 17ª rodada da competição, o Coxa visitou o Brasil-RS, no Bento Freitas, em Pelotas (RS), e saiu com o triunfo por 2 a 0.

Com o resultado, a equipe alviverde agora tem 33 pontos, subiu para o primeiro lugar da tabela de classificação, ultrapassando o Náutico. O Xavante, com 12, segue na lanterna.

COMEÇO DE NOITE QUENTE!

Pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mais dois jogos foram disputados nesta quarta-feira. Em confrontos diretos contra a parte de baixo da tabela de classificação, a Ponte Preta venceu o Londrina em Campinas (SP), enquanto Cruzeiro e Vitória empataram em Belo Horizonte.

Coritiba é o novo líder

No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta conquistou uma importante vitória na luta contra a zona de rebaixamento da Série B. A Macaca bateu o Londrina por 2 a 1 e subiu para o 16º lugar na tabela, com 16 pontos. O Tubarão, com 13, segue na 19ª posição.

Um ponto para cada lado entre Cruzeiro e Vitória, no Independência, que empataram em 2 a 2 nesta noite. Em um duelo direto contra a degola, o resultado acabou não sendo muito positivo para as equipes. Com 17 pontos, a Raposa é a 15ª colocada na tabela de classificação, enquanto o Leão, com 14, ocupa o 17º lugar.

TROPEÇO DO TIMBU

De um lado, o Sampaio Corrêa-MA querendo a vitória para entrar no G-4. Do outro, o Náutico precisando dos três pontos para ficar na liderança da Série B do Brasileirão. E quem alcançou o objetivo nesta quarta-feira (11), pela 17ª rodada da competição, foi a Bolívia Querida, que bateu o Timbu por 2 a 0, no Castelão.

Com o resultado, a equipe maranhense subiu para o terceiro lugar na tabela de classificação, com 29 pontos. O time pernambucano, com 30, acabou perdendo o topo para o Coritiba e agora ocupa a segunda posição.