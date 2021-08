Série B: Cruzeiro faz contato com Tiago Nunes, que não empolga; Luxemburgo ganha força

Belo Horizonte, MG, 2 (AFI) – Ainda sem treinador e vivendo momento complicado dentro, e principalmente fora de campo. O Cruzeiro segue procurando um treinador para o restante da temporada. O nome da vez foi Tiago Nunes, mas que tem poucas chances de avançar na negociação.

Além do treinador que foi demitido recentemente do Grêmio, a diretoria também entrou em contato com Dorival Júnior.

NOME DO “POFEXÔ”

Dessa forma, o nome de Vanderlei Luxemburgo se torna cada vez mais forte entre as opções do Cruzeiro no mercado. Porém, o treinador que que o Clube honre o compromisso de pagamento do salário dos atletas, e aguarda uma procura e proposta oficial do clube.

A CONVERSA COM NUNES

Rodrigo Pastana, diretor de futebol do Cruzeiro, é próximo do treinador e fez contato com ele para falar sobre o futebol brasileiro, mas também aproveitou para explicar a situação momentânea da Raposa e sondar uma possibilidade de acerto.

Mas o treinador não demonstrou interesse no “projeto” e nas ideia apresentadas.

SANTA CRUZ: Roberto Fernandes reconhece nervosismo da equipe após sofrer gol com menos de 10 minutos de jogo: “Concentração vai pelo ralo”