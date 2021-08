Série B: CSA anuncia atacante ex-Santos, que perdeu gol emblemático contra o Palmeiras na final de 2015

Maceió, AL, 19 (AFI) – Na manha desta quinta-feira, o CSA anunciou a chegada do atacante Nilson ex-Santos, que estava atuando no Hong Kong Pegasus da China. Com mais este reforço, o Azulão chegou a 33 reforços nesta temporada.

Nilson ficou conhecido pelo gol perdido na final da Copa do Brasil de 2015 quando ainda jogava pelo Santos. Além do Peixe, o atacante tem passagens por Vasco, Criciúma, Paraná, Bragantino, Ventforet Kofu, do Japão e Jorge Wilstermann, da Bolívia.

MUDANÇAS COM O NOVO TREINADOR

Ney Franco chegou recentemente e já promoveu mudanças na equipe. Contando com Nilson, este é o quinto reforço do novo treinador. Antes dele o clube anunciou o Marquinhos, Ernandes, Evérton Silva e Yann Rolim.

NÚMEROS DE NILSON

Com a camisa do Santos o atacante fez 16 partidas e marcou apenas um gol. Já no seu antigo clube, disputou 18 jogos marcando 7 gols e vem com uma excelente média para ajudar o CSA na competição.

CAMPANHA DO CSA

Atualmente o Azulão ocupa a décima segunda posição com 25 pontos, apenas seis do Goiás que é a primeira equipe do G4. O próximo jogo será contra o Brasil de Pelotas nesta quinta-feira às 21h30 no estádio Bento Freitas