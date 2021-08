Série B: CSA estuda contratação de atacante de time da Série C

Maceió, AL, 13 (AFI) – Ainda sem engrenar na Série B, o CSA analisa o mercado e vê na Terceira Divisão algumas opções que possam ajudar o time dentro de campo. E um dos nomes que está no radar do time alagoano é o do atacante Kadu Barone, atualmente no Ituano.

Kadu tem como principal característica a velocidade pelos lados do campo. E é justamente o que a comissão técnica de Ney Franco entende como necessário para que o CSA tenha um pouco mais de qualidade no setor ofensivo.

Outro ponto que joga a favor, é que Kadu Barone não tem atuado como titular no Ituano. Ele é apenas opção no banco de reservas, apesar de entrar com frequência. Indo para o CSA, evidente que poderia ter um pouco mais de ‘minutagem’, além de visibilidade para a sequência da carreira.

Em compensação, o lado negativo é que o Ituano deve exigir alguma recompensa financeira por eventual transferência. Os clubes ainda não conversaram sobre o assunto, mas a questão financeira também deve ser um entrave para a conclusão do negócio.

Kadu Barone tem 26 anos e foi revelado no Botafogo de Ribeirão Preto. Ainda jogou por Olé Brasil, Inter de Bebedouro, Matonense, Comercial, Cianorte e Rio Claro. Passou a ter destaque atuando pelo XV de Piracicaba, quando foi emprestado ao Ituano e depois se transferiu de forma definitiva.

Com esse estudo no mercado, o CSA volta a campo no sábado para enfrentar o Coritiba, às 16h30, no Rei Pelé, em Maceió.