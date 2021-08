Série B: Dezesseis membros da delegação do Coritiba passam mal após derrota contra CSA

Maceió, AL, 16 (AFI) – O staff do Coritiba corre contra o tempo para recuperar 16 membros da delegação, entre jogadores, funcionários e comissão técnica, que passaram mal logo após a derrota, por 3 a 0, diante do CSA, em Maceió, no último sábado, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O quadro foi de vômito, diarréia e indisposição.

Segundo o departamento médico do clube, ocorreu um caso de intoxicação alimentar. No domingo, o Coritiba tentou recuperar seus funcionários por meio de hidratação, alguns deles ainda seguem com os sintomas. Neste primeiro momento, foi descartado surto por Covid-19.

Coritiba teve casos de intoxicação alimentar em seu elenco. Foto: Ailton Cruz/Gazeta de Alagoas

SÉRIE B

Nos bastidores, falam-se que os jogadores já começaram a passar mal antes mesmo do duelo, que culminou com a derrota do líder da Série B. No entanto, o foco é na recuperação a tempo do confronto diante da Ponte Preta, marcado para terça-feira, às 21h30, no Couto Pereira.

O Coritiba é o líder do Brasileirão, com 33 pontos, contra 32 do CRB, 31 do Goiás e 30 do Sampaio Corrêa.