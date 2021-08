Série B: Em boa fase, Londrina prepara reformulação para returno

Londrina, PR, 25 (AFI) – O Londrina está invicto há três rodadas no Campeonato Brasileiro Série B e, para o returno, busca reformular o elenco. Ainda na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, a dois pontos de quem está acima, o Tubarão já tem quatro baixas: Thiago Orobó, Douglas Santos, Talison e Gabriel Furtado.

O time de Márcio Fernandes, porém, também contrata. Desde a chegada do novo treinador, foram sete novos jogadores e a diretoria ainda busca reforços no mercado.

A saída mais sentida, talvez seja de Douglas Santos. O meio-campista participou do acesso na última temporada e foi titular na maioria dos jogos. Ele rescindiu o contrato e acertou com o Jacuipense-BA, que está na zona de rebaixamento da Série C.

Thiago Orobó também ganhou minutagem nesta temporada. O Londrina anunciou o atacante em abril, mas ele nunca se firmou. Thiago Orobó estava emprestado pelo Fortaleza e optou por jogar no futebol árabe, pelo Al Jabalain.

Talison e Gabriel Furtado pouco apareceram em campo com a camisa do Tubarão. O primeiro, que chegou por empréstimo do Atlético-MG, sofreu com lesões e fez sete partidas.

Gabriel Furtado não teve problemas para ficar de fora, mas atuou menos. O jogador do Palmeiras, também tinha vínculo por empréstimo, foi relacionado três jogos e pisou no gramado em apenas um.

O Londrina quer manter a boa fase e, quem sabe, deixar a degola, fora de casa. O Tubarão visita o Brusque, no Augusto Bauer, neste sábado (28), às 18h45, pela 22ª rodada.