Série B: Em “crise”, treinador do Náutico nega problema extracampo

Recife, PE, 12 (AFI) – A terceira derrota seguida do Náutico no Campeonato Brasileiro da Série B fez surgirem especulações sobre os motivos da queda de desempenho do time. Uma delas é a sobre possíveis problemas extracampo.

O técnico Hélio dos Anjos, porém, garantiu que o problema do Timbu neste momento é justamente dentro de campo. Mais precisamente em fazer gols.

“Não temos problemas extracampo. Quando não tem resultado, todo mundo procura mil e uma coisas em relação ao extracampo. Nosso problema é no campo, é fazer gol”, disse Hélio dos Anjos após a derrota para o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, em São Luis.

Invicto nas primeiras 14 rodadas, o Náutico perdeu para Coritiba (3 a 1) e Confiança (4 a 0) antes do jogo diante do Sampaio Corrêa.

A sequência negativa não só tirou o Timbu da liderança – foi ultrapassado pelo Coritiba -, como colocou a presença do clube no G4 da Série B em risco na próxima rodada.

Vice-líder, com 30 pontos, o Náutico tem um confronto direto no sábado, contra o Avaí, na Ressacada, pela penúltima rodada do primeiro turno.