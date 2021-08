Série B: Ex-Corinthians e Vasco é regularizado e pode estrear no Brusque

Brusque, SC, 26 (AFI) – O técnico Jerson Testoni ganhou mais uma opção para escalar o Brusque no jogo deste sábado, contra o Londrina, no Estádio Augusto Bauer, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Anunciado no início da semana como o principal reforço quadricolor da temporada, o meia Marlone teve, nesta quinta-feira, o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A dúvida é em relação a questão física de Marlone, que não disputa uma partida oficial desde o dia 24 de outubro de 2020. Antes de acertar com o Brusque, o meia estava no Suwon FC, da Coreia do Sul.

Revelado no Vasco da Gama, Marlone passou por Cruzeiro, Fluminense, Sport, Corinthians, Atlético-MG e Goiás, antes de defender o Suwon FC na temporada passada. Foram 17 partidas, dois gols e quatro assistências.

Marlone chega ao Brusque com a missão de ajudar o time a escapar do rebaixamento para a Série C do Brasileiro. O Quadricolor está em queda livre e aparece na 13ª colocação, com 25 pontos.

A partida deste sábado é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Isso porque o Londrina é quem abre a degola, em 17º lugar, com 20 pontos.