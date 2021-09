Série B: Ex-Ponte deixa o Londrina e acerta com clube português

[ad_1]



Londrina, PR, 31 (AFI) – O Londrina sofreu uma baixa importante na luta contra o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Isso porque o atacante Safira foi para o Belenenses, de Portugal.

Principal goleador do Tubarão na temporada, com oito gols, Safira já havia desfalcado o time no empate sem gols com o Brusque, no último sábado, por estar suspenso. O atacante, inclusive, viajou para Portugal no final de semana.

Safira, de 26 anos, tem mais de 120 partidas com a camisa do Londrina. O atacante também passou por Novorizontino, Ponte Preta, CSA e CRB.

SUBSTITUTO!

A diretoria não perdeu tempo e definiu quem será o substituto de Safira. Alan Pinheiro, que já vinha treinando com o elenco há alguns dias, foi oficializado como reforço até o fim da Série B.

O atacante de 29 anos não joga desde dezembro do ano passado e estava desde 2015 no futebol japonês, defendendo Tokyo Verdy e JEF United. No Brasil, Alan Pinheiro passou por Vitória, Ceará e ASA.

EM CAMPO

Na zona de rebaixamento da Série B, com 21 pontos, o Londrina entra em campo nesta quarta-feira, contra o Coritiba, no Estádio do Café, na abertura da 22ª rodada da Série B do Brasileiro.

O técnico Márcio Fernandes tem o retorno do goleiro César na vaga de Dalton e pode promover mais uma mudança em relação ao time que empatou com o Brusque, com a entrada de Caprini no lugar de Gegê.

A provável escalação é: César; Mateus Bianchi, Lucas Costa, Saimon e Felipe Vieira; Tarik, Johnny Lucas e Gegê (Caprini); Lucas Lourenço, Salatiel e Marcelinho.