Série B: Ex-Santos, atacante do “Inacreditável FC” é regularizado pelo CSA e pode estrear

Maceió, AL, 25 (AFI) – Anunciado na última semana, o atacante Nilson foi regularizado no BID e fica à disposição do treinador Ney Franco. Agora, fica a critério do técnico se irá relacionar o Nilson para a partida contra o Sampaio Corrêa, na Série B do Campeonato Brasileiro.

CARREIRA DO NILSON

O jogador estava defendendo o Hong Kong Pegasus, da China, onde disputou 18 jogos e marcou sete gols. Antes disso, o Nilson ficou conhecido no Brasil após perder um gol incrível na final da Copa do Brasil de 2015 contra o Palmeiras. Na época atuava pelo Santos. Além do Peixe, também defendeu as cores de Vasco, Paraná e América-MG.

PRÓXIMO JOGO

Após derrota para o Náutico na última terça-feira, o CSA volta a campo no próximo sábado em confronto contra o Sampaio Corrêa. E precisa vencer para encostar no G4 e continuar sonhando com a classificação para a elite do futebol nacional. O Azulão, atualmente, ocupa a décima posição com 28 pontos, apenas 5 pontos do Avaí, primeira equipe dentro do G4.