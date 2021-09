Série B: Ex-técnico de São Paulo e Cruzeiro deixa comando do CSA

[ad_1]



Maceió, AL, 30 (AFI) – O CSA anunciou na manhã desta segunda-feira a saída do técnico Ney Franco. A decisão foi tomada em comum acordo. O treinador não suportou a sequência de duas derrotas consecutivas do clube dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, a última diante do Sampaio Corrêa por 2 a 0.

Ney Franco comandou o CSA em 12 jogos, com cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas. Esta é a segunda mudança de treinador do time alagoano dentro da Série B. Bruno Pivette iniciou a trajetória do clube dentro da competição até ser substituído pelo ex-treinador do Cruzeiro.

Em busca de um novo clube, Ney Franco, 55 anos, começou a carreira de treinador no Ipatinga e passou por Flamengo, Athletico, Coritiba, Botafogo, São Paulo, Vitória, Sport, Chapecoense, Goiás, Cruzeiro e CSA. Chegou a comandar a seleção brasileira sub-20. Viveu seu melhor momento no Flamengo, onde foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca.

QUEM CHEGA?

Alguns nomes aparecem como favoritos para assumir o clube. Dentre eles, está o técnico Mozart, que chegou a fazer grande campanha com CSA antes de acertar a oferta da Chapecoense, e, posteriormente, do Cruzeiro. Dado Cavalcanti e Umberto Louzer também são cotados.

O CSA é o 11º colocado da Série B, com 25 pontos. O Botafogo, com 35, é o primeiro dentro do G-4. O próximo desafio é nesta sexta-feira, às 21h30, diante do Vila Nova, no Rei Pelé.