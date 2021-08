Série B: Ex-treinador do Cruzeiro aciona o clube na Justiça e cobra mais de R$600 mil

Belo Horizonte, MG, 4 (AFI) – O Cruzeiro terá que enfrentar mais uma problema na Justiça. Desta vez, o ex-técnico Ney Franco que está contra o clube. O treinador que dirigiu o clube por pouco mais de um mês no ano passado, está cobrando o pagamento de mais de R$ 600 mil.

Além do não pagamento de salário, há verbas rescisórias, FGTS não recolhido e multas. A soma da ação é de R$ 636.594,87.

PASSAGEM PELO CLUBE

Ney Franco chegou a Raposa no dia nove de novembro e deixou o clube no dia 12 de outubro. As partes fizeram um acordo em que o clube pagaria o valor total líquido de R$323.452,73, em 10 parcelas, porém, de acordo com a ação, o Cruzeiro não pagou nenhuma parcela do acordo.

O PROCESSO

Com isso, a defesa do treinador pede a anulação do acordo e agora pede o pagamento de salário atrasado, verbas rescisórias de direito e cláusula compensatória desportiva, acrescido de juros e correção monetária.

PRÓXIMA PARTIDA

Em crise dentro e fora de campo, a Raposa volta a jogar no sábado, às 11h, contra o Brusque, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

