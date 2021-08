Série B: Ex-treinadores de Guarani e Ponte Preta aparecem como opções no Náutico

Recife, PE, 18 (AFI) – Em busca de um substituto para Hélio dos Anjos, que deixou o cargo na manhã desta quarta-feira, o Náutico começa a sondar alguns treinadores. Nomes como os de Marcelo Chamusca e Dado Cavalcanti aparecem como opções.

Os dois profissionais estão sem clubes. Marcelo Chamusca caiu no Botafogo após um início irregular na Série B do Brasileiro e Dado Cavalcanti deixou o Bahia na última terça-feira depois de seis partidas sem vitória no Brasileirão.

Marcelo Chamusca, de 54 anos, tem passagens por Fortaleza, Cuiabá, CRB, Vitória, Ponte Preta, Ceará, Paysandu, Guarani, Sampaio Corrêa, Atlético-GO e Salgueiro.

Dado Cavalcanti, de 40 anos, é conhecido do torcedor alvirrubro, pois trabalhou no clube em 2014 e 2017. O treinador também comandou Ferroviária, Paraná, Paysandu, CRB, Ceará, Ponte Preta, Coritiba, Mogi Mirim e Luverdense.

A sequência de cinco derrotas seguidas fez o Náutico despencar na tabela de classificação da Série B, deixando a liderança e caindo para o sexto lugar, com 30 pontos.

O Timbu volta a campo só na próxima terça-feira, quando enfrenta o CSA, no Estádio Rei Pelé, pela primeira rodada do returno.