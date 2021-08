Série B: Focado em sair do Z4, Confiança anuncia lateral-direito ex-Goiás e Avaí

Aracaju, SE, 12 (AFI) – Ainda se recuperando da derrota para o CSA que manteve a equipe na zona de rebaixamento, o Confiança oficializou, na tarde desta quinta-feira (12), a contratação do lateral-direito Jonathan Bocão para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B.

“A diretoria do Confiança segue trabalhando para a permanência do clube na Série B. Nesta quinta-feira (12), mais uma contratação foi anunciada: o lateral-direito Jonathan Bocão. Com 28 anos, o atleta acumula passagens em alguns clubes e possui experiência na competição”, postou o clube nas redes sociais.

Aos 28 anos, ele chega para assumir uma lacuna no elenco, depois da saída de Leandro Silva na semana passada. Aos 28 anos, Bocão já rodou por diversos times do futebol nacional, como por exemplo Água Santa, Vitória, ABC, Tombense, Santo André, Ferroviária, CRB, Goiás e Avaí.

Com 13 pontos somados em 17 jogos disputados, o Confiança aparece dentro do Z4, na 18ª posição. De olho na recuperação, a equipe sergipana volta a campo no sábado (14) quando visita a Ponte Preta, às 16h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.