Série B: Focado no G4, CRB tem desfalque importante no ataque para encarar Brusque

Maceió, AL, 11 (AFI) – Com um treino na manhã desta quarta-feira (11), o CRB encerrou a sua preparação para encarar o Brusque, na quinta-feira, às 19h, no Estádio Rei Pelé, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Focado em colocar o time de volta ao G4, o técnico Allan Aal não poderá contar com o atacante Nicolas Careca.

O atleta sofreu um entorse no tornozelo depois de uma pancada, ainda no primeiro tempo do duelo contra o Londrina, na última rodada e está em recuperação. Por enquanto, o Departamento Médico do clube não tem data prevista pra o retorno de Nicolas aos jogos.

Titular nos últimos jogos, o atacante marcou dois gols recentemente e mostrou bom futebol. Sem ele, o comandante deve colocar Júnior Brandão no time titular. Já no meio-campo, o volante Marthã cumpriu suspensão e deve voltar a equipe.

Até por conta disso, o CRB deve ir a campo neste meio de semana com a seguinte formação: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Marthã, Jean Patrick e Diego Torres; Pablo Dyego, Jajá e Júnior Brandão.