Série B: Fora da zona da degola e embalado, Confiança recebe o CSA com baixa no ataque

Aracaju, SE, 9 (AFI) – Após surpreender, ter uma atuação de gala e aplicar um sonoro 4 a 0 no Náutico, líder da competição, o Confiança volta a campo nesta terça-feira, às 19h, para enfrentar o CSA, no Batistão, em confronto válido pela 17° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe estava na lanterna da competição, após a vitória, o time chegou a 13 pontos e agora ocupa a 16° posição.

DESFALQUE

Para o confronto, o técnico interino Zé Carlos, não poderá contar com Neto Berola, expulso no último jogo. O atacante cumprirá suspensão automática.

MESMA EQUIPE

Sem muito tempo de descanso, o time que entrará em campo deve ser o mesmo do último jogo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

A equipe pode ir com: Michael; Marcelinho, Nirley, Bareiro e João Paulo; Madison, Serginho, Daniel Penha e Jhemerson; Ítalo e Willians Santana Neto Berola.

