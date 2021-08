Série B: Goiás acerta venda de zagueiro para Dinamarca

Goiânia, GO, 12 (AFI) – O Goiás acertou a venda do jovem zagueiro Heron, de apenas 20 anos, para o futebol da Dinamarca. O clube Esmeraldino aguarda o desfecho da negociação para anunciar oficialmente os detalhes da saída do defensor.

Heron começou a carreira de jogador no América-SP e teve uma rápida passagem pelo Osvaldo Cruz, antes de chegar no Goiás. No profissional, o defensor fez 45 jogos, sem marcar gols.

Heron está sendo vendido pelo Goiás

No Esmeraldino, Heron não vinha sendo muito aproveitado por Marcelo Cabo, que optou por nomes mais experientes como David Duarte e Iago Mendonça. Matheus Salustiano é outro nome para a posição.

SÉRIE B

Heron deixa o Goiás na sétima posição da Série B, com 28 pontos, contra 29 do Guarani, o primeiro dentro da zona de acesso.

Na sexta-feira, o Goiás volta a campo para enfrentar o Guarani, às 19h, no estádio da Serrinha, pela 18ª rodada.