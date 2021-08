SÉRIE B: Goiás tropeça e deixa Guarani e Vasco entrarem no G-4

Campinas, SP, 10 (AFI) – A noite de terça-feira teve muita emoção na disputa pelo G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o tropeço do Goiás diante do Remo, Guarani e Vasco entraram na zona de acesso.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão

online pelo PLACAR AO VIVO e também depois

com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI –

tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE B !

ABRIRAM A NOITE!

Dois jogos abriram a 17ª rodada da Série B do Brasileiro no início da noite desta terça-feira. Em Sergipe, o CSA-AL venceu o Confiança-SE por 2 a 0, no Batistão. Já em Florianópolis, o Guarani derrotou o Avaí por 1 a 0, com gol no último minuto da partida realizada na Ressacada e entrou no G-4.

Vasco enfim entrou no G-4

O Guarani visitou o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis e saiu com os três pontos, com gol de Allan Victor, aos 50 minutos. Com o resultado, o Bugre chegou aos 29 pontos. Já o Leão ficou com 27 pontos somados.

No Batistão, em Aracaju-SE, o CSA levou a melhor sobre o Confiança. Agora, na classificação, o Azulão chegou aos 22 pontos e permanece em 12º lugar. Enquanto o Confiança está em 16º, com 13 pontos conquistados.