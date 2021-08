SÉRIE B: Goiás vence confronto direto e CSA engata a terceira seguida

Campinas, SP, 19 (AFI) – Dois jogos fecharam a 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.. O Goiás venceu fora de casa do Brusque por 1 a 0 e o CSA venceu a terceira seguida.

ESMERALDINO DETONA FORA DE CASA!

Em confronto direto pelo G4 – grupo de acesso -, o Goiás visitou o Brusque e venceu por 1 a 0, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), pela 19ª rodada, a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Alef Manga.

O resultado colocou o Goiás na vice-liderança, com 34 pontos ganhos. Dois atrás do líder Coritiba. Além disso, essa foi a primeira vez no campeonato em que o time goiano conseguiu emplacar sequência de duas vitórias consecutivas – havia vencido o Guarani, por 2 a 1, na rodada passada.

Já o Brusque perdeu a chance de encostar no grupo dos quatro primeiros colocados. Os catarinenses ficaram com os mesmos 25 pontos, mas caíram para 13º. A diferença para o CRB (4º) agora é de seis pontos.

CSA SAPECA MAIS UMA

O CSA impôs a quinta derrota consecutiva do Brasil-RS na Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira, quando venceu o rival por 1 a 0, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela 19ª rodada e última do primeiro turno.

Foi a quinta derrota consecutiva do Brasil-RS, que vive turbulência nos bastidores com a diretoria rachada e jogadores sem receber salários há três meses. Um conjunto de problemas que, aliado aos péssimos resultados em campo, mantém o tie na lanterna com apenas 12 pontos ganhos.

Em compensação, o CSA chegou a terceira vitória consecutiva e quarto jogo sem derrota no campeonato, numa sequência que tirou o time das últimas posições e o colocou em décimo lugar com 28 pontos.

