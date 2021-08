SÉRIE B: Goiás vence Guarani em duelo direto pelo G4; Vasco perde e se complica

Campinas, SP, 13 (AFI) – Duas partidas abriram as disputas da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta sexta-feira (13). Em um duelo direto pelo G4, o Goiás fez jus ao fator casa e venceu o Guarani. Já o Vasco visitou e acabou derrotado pelo Remo, por 2 a 1 e se distanciou da zona de acesso.

Jogando no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), o duelo alviverde entre Goiás e Guarani foi bastante movimentado, mas os donos da casa conseguiram vencer por 2 a 1. Com o resultado, o Esmeraldino entra no G-4 e assume a terceira posição, com 31 pontos. O Bugre fica em sexto lugar no campeonato, com 29 pontos.

Já No estádio Baenão, em Belém, o Remo-PA venceu o Vasco por 2 a 1. O triunfo coloca o Leão no 12º lugar, com 23 pontos. O Gigante da Colina aparece na sétima colocação, com 28 pontos.

SEQUÊNCIA DA RODADA

A rodada seguirá no sábado com mais quatro jogos. Destaque para mais uma batalha pela liderança. Após roubar a ponta do Náutico, o Coritiba defenderá o topo em Maceió contra o CSA. Três pontos a menos do que o Coxa (33 a 30), o Náutico também jogará fora de casa diante do Avaí.

No domingo, quatro partidas encerrarão a penúltima rodada do turno. O Botafogo tentará se manter forte na briga pelo G4 em duelo contra o ameaçado Brasil-RS no Rio de Janeiro. O CRB fará o mesmo diante do combalido Vitória em Salvador.