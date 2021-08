Série B: Hemerson Maria pede demissão no Vila Nova após 12 dias no cargo

Goiânia, GO, 23 (AFI) – Durou apenas 12 dias a passagem do técnico Hemerson Maria no Vila Nova. Nesta segunda-feira, ele procurou a diretoria, pediu demissão e não dirige mais o time no Campeonato Brasileiro da Série B.

Ele havia sido anunciado no dia 11 de agosto. Desde então foram três jogos sob seu comando, sendo duas derrotas – Londrina (1 a 0, fora) e Botafogo-RJ (3 a 2, fora) – e um empate, este contra o Vitória, por 0 a 0, em casa. Um aproveitamento de apenas 11,1%.

A sequência sem vitórias colocou o Vila Nova na zona de rebaixamento da Série B, com o time ocupando a 17ª posição, com 19 pontos. Um pontoa a menos que o Londrina, primeiro time fora grupo do descenso.

Hemerson Maria foi o terceiro treinador a dirigir o Vila Nova no campeonato deste ano. Isso porque o time começou com Wagner Lopes e depois foi comandado interinamente pelo auxiliar Higo Magalhães.

Como o treinador pediu demissão, o Vila Nova ainda pode contratar mais um treinador para a sequência do campeonato, seguindo a regra do campeonato de apenas duas trocas de comando técnico.

O Vila Nova volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Avaí, às 16 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).