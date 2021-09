Série B: Já em Belém, jovem dupla do Athletico-PR será oficializada pelo Remo

Belém, PA, 31 (AFI) – Lutando na parte intermediária da tabela para abrir distância de vez da zona de rebaixamento e colar no G4, o Remo encaminhou a chegada de mais dois reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se do lateral-esquerdo Raimar e do zagueiro Edu que desembarcaram em Belém nesta terça-feira (31) vindos por empréstimo do Athletico-PR.

A jovem dupla chega com contratos até o final da temporada e a ideia do Furacão é dar mais rodagem a eles. Agora, o foco do Remo segue sendo na busca por um volante e um atacante para fechar o elenco neste segundo turno de Série B.

Aos 19 anos, Raimar começou a carreira nas categorias de base do Paraná, onde foi destaque e foi chamado algumas vezes para a Seleção Brasileira Sub-17. Depois disso, foi contratado pelo Athletico-PR em 2019, mas até o momento fez apenas uma partida como titular: ainda no Campeonato Paranaense.

Já Edu é considerado uma joia para o futuro do Furacão. Contratado junto ao Cruzeiro em junho do ano passado pelo valor de R$ 3 milhões por 70% dos direitos econômicos do defensor. Ele chega para disputar a titularidade com Rafael Jansen, Kevem, Romércio e Fredson.