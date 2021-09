Série B: Jovem se aproxima de retorno aos gramados pelo Vitória

[ad_1]



Salvador, BA, 31 (AFI) – A lesão de Ligamento Cruzado Anterior é um pesadelo para os atletas em todos os esportes. Exige um longo período de recuperação e, ainda, não é certeza de um retorno 100%. No Vitória, o meio-campista Guilherme Santiago está próximo de acordar.

As previsões, normalmente, são de seis meses a oito e o meio-campista completa os seis meses no próximo mês, em setembro. Guilherme está na fase de reencontrar o equilíbrio corporal e, em seguida, deve retomar os trabalhos físicos e técnicos.

O jovem de 21 anos se machucou no clássico contra o Bahia pelo Campeonato Baiano, em março, que acabou 0 a 0. Guilherme prontamente passou pela cirurgia e iniciou o tratamento.

O meio-campista vivia boa fase com a camisa do Vitória e parecia despontar como um grande nome para a temporada. Inclusive, antes da lesão, já tinha uma grande atuação em Ba-Vi, pela Copa do Nordeste, quando saiu de campo com uma assistência.

Guilherme Santiago subiu ao profissional na retal final de 2020 pelo ex-treinador Ricardo Chagas.

O Vitória está em 18º no Campeonato Brasileiro Série B com 20 pontos, a dois do Vila Nova e da Ponte Preta, que são os primeiros fora da zona de rebaixamento. Na 22ª rodada, o Leão visita o Operário, no Germano Kruger, às 11 horas do sábado (04).