Série B: Londrina anuncia ex-atacante de Fla e Bahia: “Estou motivado”

Londrina, PR, 23 (AFI) – O atacante Gabriel Ramos é o novo reforço da equipe principal do Londrina para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O atleta vem por empréstimo até 31 de novembro de 2021 da equipe do Riga FC, da Letônia.

Natural de Campo dos Goytacazes-RJ, Gabriel Ramos da Penha é cria do Bahia, passou pela base do Flamengo, se profissionalizou no Cuiabá-MT e acumula passagens pelo futebol do leste europeu.

“Estou muito feliz, muito motivado porque estou há quatro anos fora do Brasil, estou voltando agora, estou muito feliz e quero muito jogar”, afirmou o novo reforço Alviceleste.

MAIS DETALHES!

O atleta que saiu cedo do Brasil rumo ao Velho Continente, acumula passagens por Bélgica, Geórgia, Bielorrússia e Letônia. O jogador diz que evoluiu taticamente e que o futebol europeu o ajudou como atleta.

“Eu era meio-campo, camisa 10, só que quando fui para a Europa, os treinadores me colocaram de extremo, na ponta esquerda, acostumei a jogar pela ponta esquerda, solto, vindo por dentro e gosto bastante de finalizar, minha bola parada é boa, gosto muito de marcar, pois aprendi isso na Europa, voltar para ajudar meus companheiros e o principal do futebol é fazer gol, gosto de entrar na área, finalizar para fazer gols”, destacou Gabriel Ramos.

O atleta comentou que está bem fisicamente, pois estava treinando na Letônia, mas pede um tempo para se entrosar com os companheiros e com o trabalho do técnico Márcio Fernandes.