SÉRIE B: Londrina é o único a vencer em dia com outros três empates

Campinas, SP, 19 (AFI) – Quatro jogos movimentaram nesta quarta-feira a 19ª rodada, a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. E apenas o Londrina conseguiu sair de campo com os três pontos. Todos os outros jogos terminaram empatados. Brusque x Goiás; e Brasil-RS x CSA encerram a rodada na quinta.

TUBARÃO RESPIRA FORA

Em São Januário, o Londrina não se intimidou e venceu o Vasco, de virada, por 2 a 1. Com a vitória, o time paranaense se manteve em 17º lugar, só que agora com 19 pontos. Tem a mesma pontuação que a Ponte Preta (16ª), só que em desvantagem pelo saldo de gols: -5 a -6. Já o Vasco caiu para o décimo lugar com 28 pontos.

CRB TROPEÇA EM CASA

Quem também vacilou foi o CRB, que não saiu de um empate sem gols com o Operário, no Rei Pelé, em Maceió. O time alagoano chegou aos 33 pontos, mas caiu para o terceiro lugar – mesma pontuação que o Avaí (2º), só que com pior saldo de gols: 8 a 6. Já o Operário subiu para o nono lugar com 29 pontos conquistados.

SEM GOLS EM GOIÂNIA

Outro duelo que acabou terminando sem gols foi entre Vila Nova e Vitória, que se enfrentaram no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Os dois times seguem na parte de baixo da tabela, com o Vila aparecendo em 15º com 19 pontos e o Vitória em 18º lugar com 16.

EMPATE JUSTO EM CAMPINAS

Mais cedo, Guarani e Botafogo empataram por 1 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Bugre subiu para o sexto lugar com 30 pontos. Um ponto atrás do Goiás (4º), que ainda jogará na rodada. Já o Botafogo segue em oitavo lugar com 29.

CONFIRA OS JOGOS DA 19ª RODADA: