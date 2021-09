Série B: Londrina encaminha chegada de atacante ex-Vitória que estava no Japão

Londrina, PR, 31 (AFI) – Lutando contra a zona de rebaixamento, o Londrina encaminhou a chegada de mais um reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola da vez no Estádio do Café é o atacante Alan Pinheiro, de 29 anos, que atuou nas últimas cinco temporadas no Japão.

O atleta, inclusive, já está treinando com o elenco do Tubarão e acerta os últimos detalhes para ser oficializado como reforço para o restante da temporada. Alan chega para suprir a saída do atacante Safira, que era o artilheiro da equipe na temporada, mas foi negociado na semana passada com o Belenenses, de Portugal.

Revelado pelo Vitória, Alan teve passagens por Ceará e ASA antes de deixar o Brasil. No Japão desde 2015, ele defendeu as cores do Tokyo Verdy e o JEF United. Porém está sem atuar em uma partida oficial desde dezembro do ano passado.

Embalado por quatro jogos sem derrota, sendo dois empates nas últimas rodadas, o Londrina segue na zona de rebaixamento, na 17ª colocação com 21 pontos e volta a campo nesta quarta-feira (01) contra o líder Coritiba, em casa, no Estádio do Café, às 21h30.