Série B: Londrina publica vídeo do momento que Celsinho é vítima de racismo em duelo contra o Brusque

Londrina, PR, 31 (AFI) – Indignado com o ato racista sofrido por Celsinho e ainda mais por causa de uma nota um tanto quanto irresponsável emitida pelo Brusque, o Londrina resolveu divulgar o vídeo que flagra o momento que seu jogador foi vítima de preconceito.

O time paranaense reforço ainda que já entrou em contato com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que ficou responsável por apurar o caso.

Londrina foi novamente vítima de racismo

Confira a nota oficial do Londrina:

Em resposta a nota oficial do Brusque Futebol Clube, a qual indica como oportunista a vítima Celso Luis Honorato, no ato por ele sofrido de racismo e ainda, em meio as inverdades proferidas sobre o caso, o Londrina Esporte Clube, vem a público expor o vídeo em que no áudio ao fundo, se escuta, de maneira clara e indubitável, vindo da arquibancada o xingamento de “macaco”, conforme relatado pelo meia.

Repisa-se que o Londrina e o atleta já estão adotando todas as medidas cabíveis para a punição dos responsáveis, inclusive, na esfera desportiva, onde será levado a conhecimento da Procuradoria do STJD por meio de uma notícia de infração todas as provas colhidas a fim de que haja severa punição a estes covardes infratores. RACISMO NÃO! Essa luta é nossa! RACISMO NÃO! Nunca nos calaremos!

