Série B: Londrina repete feito histórico e treinador exalta após vitória contra o Vasco

Londrina, PR, 19 (AFI) – Nesta quarta-feira o Londrina venceu o Vasco por 2 a 1 em partida válida pela Série B. Feito que não acontecia há 43 anos, quando o time paranaense venceu em São Januário e conseguiu a classificação para a semifinal do campeonato Brasileiro daquele ano.

O treinador Márcio Fernandes relembrou grande vitória e citou alguns nomes daquela partida de 1978 comparando os jogadores daquele ano com os deste elenco.

“São lembranças que a gente tem. Eu tenho um grande amigo de Santos, o Xaxá, que estava nessa partida, o Nenê, tinha Carlos Alberto (Garcia), Arenghi. Eu vi esse jogo, lembro de alguns jogadores, Brandão… Quem sabe esses jogadores trouxeram também uma força muito grande para que a gente pudesse conseguir essa vitória. As coisas não são por acaso – disse Márcio Fernandes, em entrevista coletiva após a partida.

PARTIDA HISTÓRICA

No Campeonato Brasileiro de 1977 mas em partida que foi realizada no ano seguinte, o Londrina foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco. E venceu por 2 a 0 com gols de Brandão e Carlos Alberto e com o resultado conseguiu garantir uma vaga no Brasileiro daquele ano.

CAMPANHA NA SÉRIE B

Com a vitória o Londrina chegou aos 19 pontos conquistados mas continua em décimo sétimo lugar, empatado em pontos com a Ponte Preta, primeira equipe fora do Z4 e leva vantagem no saldo de gols. O próximo jogo será contra o Brasil de Pelotas no domingo às 18h15 no estádio do Café.