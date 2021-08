Série B: Marcio Fernandes foca em boa sequencia do Londrina após segunda vitória seguida

Londrina, PR, 20 (AFI) – O Londrina conquistou uma vitória importante diante do Vasco da Gama, na última quarta-feira (18), no fechamento do primeiro turno por 2 a 1 de virada, em pleno São Januário. Mesmo com resultado, o time do técnico Márcio Fernandes se mantém na zona do rebaixamento. Com mesma pontuação que Ponte Preta e Vila Nova que levam vantagem no saldo de gols.

O técnico Márcio Fernandes chegou ao seu oitavo jogo no comando do Londrina e vem recuperando o time paranaense na competição. Que vem de duas vitórias consecutivas na Série B do Brasileiro, sob seu comando foram até momento oito jogos, com três vitórias, três empates e duas derrotas. Quando assumiu a equipe o Tubarão, era o penúltimo colocado com apenas uma vitória.

“Fico feliz com a evolução da equipe na competição e principalmente com essa boa sequência de duas vitórias e ganhar do Vasco no Rio é muito difícil, pois é um dos clubes candidato ao acesso e este resultado foi méritos de todos que com muita dedicação e empenho fomos buscar essa vitória muito importante na tabela de classificação”, disse o treinador.

PRÓXIMAS PARTIDAS

Para sequência o treinador terá pela frente o lanterna Brasil de Pelotas no Estádio do Café, mas Márcio Fernandes quer sua equipe com os pés no chão e focados nesta partida que com uma vitória poder tirar a equipe da zona do rebaixamento dependendo de outros resultados.

Jogando em casa, o técnico quer um resultado positivo e para manter uma boa sequencia na competição.

“Claro que sempre respeitamos nossos adversários, mas jogando em casa temos que nos impor em busca da vitória e a equipe vem de dois bons resultados e vamos em busca de uma boa sequência na competição, pois já entramos no segundo turno e objetivos é pontuar em casa e fora”, disse técnico Márcio Fernandes.

TRAJETÓRIA

O treinador chegou ao Londrina, após um grande trabalho no Vila Nova-GO onde em 2020 havia conquistado o bicampeonato do Brasileiro da Série C, foi campeão em 2015 e 2020, o Tubarão volta a campo no domingo (22), no Estádio do Café diante do lanterna Brasil de Pelotas em jogo válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B.