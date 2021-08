Série B: Meio-campista do Cruzeiro testa positivo para Covid-19

Belo Horizonte, MG, 13 (AFI) – Após rotina de exames PCR antes dos jogos, Marcinho, do Cruzeiro, testou positivo para Covid-19. De acordo com o clube, ele está apenas com sintomas leves e cumprindo o protocolo de isolamento social.

O atleta já está em contato com o departamento médico do clube.

TREINOU BEM

Marcinho treinou normalmente nessa quinta-feira, dia da reapresentação do elenco após o empate por 2 a 2 com o Vitória e em que foram realizados os testes contra a Covid.

OUTROS CASOS

Ainda em 2020, a Raposa teve outros sete casos de Covid-19 no elenco. Vitor Eudes (vendido recentemente ao Marítimo), Vinícius, Ramon, Weverton, Raúl Cáceres, Marco Antônio e Stênio.

