Série B: Na lanterna, Brasil-RS encaminha chegada de meia vindo por empréstimo do Grêmio

Pelotas, RS, 17 (AFI) – Em apuros contra o rebaixamento, o Brasil de Pelotas encaminhou a chegada de mais um reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se do meia Rildo, de 21 anos, que está chegando por empréstimo do Grêmio com duração até o final da temporada.

O meio-campista estava atuando no time sub-21 do Tricolor e é aguardado em Pelotas ainda nesta terça-feira (17) para incorporar elenco xavantes e conhecer os novos companheiros. O Brasil-RS já tinha pedido para o Grêmio alguns jogadores emprestados e o nome de Rildo foi um dos que mais agradou.

Na visão da diretoria do Grêmio, o meio-campista irá ter mais rodagem durante a Série B e ganhará experiência. No Xavante, ele chega com a missão de ajudar a equipe a se salvar do rebaixamento para Série C. Chapecoense, Sport, Bahia, Botafogo e Goiás já tiveram interesse pelo jogador nesses últimos tempos.

Rildo começou nas categorias de formação do São Paulo, mas ainda na base, se transferiu para o Grêmio, onde foi destaque do título da Copa RS em 2019 e do vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início de 2020. Integrado no elenco principal, teve poucas chances, tanto que ficou fora da lista de inscritos para a Libertadores deste ano.