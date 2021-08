Série B: Náutico apresenta ex-atacante do Sampaio Corrêa: “Estamos no caminho certo”

Recife, PE, 05 (AFI) – O atacante Caio Dantas chega aos Aflitos para reforçar o Náutico na temporada 2021. Ele é a 14ª contratação alvirrubra para esta temporada e ficará no Timbu até o final da Série B. Caio tem 28 anos e vem após passagem pelo futebol chinês.

Com a artilharia da Série B do ano passado na bagagem, marcando 17 gols, Caio chega ao Timbu com a expectativa de repetir o bom desempenho da última temporada e ajudar o Náutico a conquistar os objetivos na Série B.

“O que me fez escolher o Náutico é que gostei muito do que foi apresentado. O clube está no caminho certo para conquistar seus objetivos na temporada e isso juntou com minha vontade muito grande de vencer. Estou muito feliz de vestir essa camisa e muito confiante de que vamos conquistar nossos objetivos no campeonato”, disse.

Caio Dantas foi apresentado no Náutico

Com muita vontade de vestir a camisa alvirrubra, o atacante também falou sobre o que o torcedor irá acompanhar dentro de campo. “A torcida pode esperar muita dedicação em todos os jogos, não vai ter bola perdida e vou fazer de tudo para ajudar meus companheiros para que a gente possa conquistar as vitórias”, garantiu.

Caio Dantas já trabalha com todo o grupo alvirrubro no CT Wilson Campos desde a última segunda-feira (2). Ele espera regularização para poder estrear pelo Náutico

REFORÇOS

Antes do atacante, o Náutico já havia anunciado 13 contratações para a temporada. Todos os setores da equipe foram reforçados. Chegaram aos Aflitos o goleiro Alex Alves, os zagueiros Yago e Wagner, os laterais-esquerdo Rafinha e Breno Lorran, os volantes Marciel, Luiz Henrique Guilherme Nunes, os meias Colmán e Vargas, além dos atacantes Iago Dias, Giovanny e Paiva.