Série B: Náutico vai ao mercado a procura de reforços para o elenco

Recife, PE, 02 (AFI) – Após perder o destaque do time Érick e também a invencibilidade na série B, onde o time pernambucano é o líder da competição com 30 pontos, o vice-presidente Diógenes Braga, recebeu cobranças por reforços no elenco, mas principalmente na defesa do Náutico.

Após a derrota para o Coritiba na última sexta-feira, Diógenes, concedeu entrevista à Rádio Clube de Pernambuco e respondeu sobre as prioridades de contratações do elenco, que no momento não são sobre o setor defensivo.

“Nossa prioridade é um substituto para Erick. Zagueiro, não vemos como prioridade. Não estou falando por mim, mas é uma opinião das pessoas que estão dentro do futebol. Eu tenho a mesma opinião, mas ela não é só minha. Temos quatro zagueiros e confiamos em todos. Camutanga, Carlão, Rafael Ribeiro e Yago. Rafael está sendo preparado fisicamente para voltar. Um zagueiro que foi titular com a gente e, quando deixou o clube para o Fluminense, a torcida lamentou bastante. ” Afirma o Diógenes.

Vale lembrar também que o clube passa por dificuldades financeiras e garante que não irá “fazer loucura” pelo novo reforço

“É preciso se observar a dificuldade financeira do clube e que quando temos um ativo com potencial grande, temos que ter com ele o mesmo nível de tolerância dado a um jogador que vem de fora”

SAÍDA DE ERICK

O jogador pertence ao Braga de Portugal e o Timbu estava negociando com o clube para uma permanência do atleta até o fim da Série B, mas não logrou êxito na negociação.

Hoje o atleta se encontra no Ceará disputando a Série A.

CAMPANHA NA SÉRIE B

Atualmente o Timbu é líder com 30 pontos apenas 2 à frente do Coritiba que tem um jogo a menos.

O próximo jogo será contra o Confiança-SE no sábado às 16h30 no estádio dos Aflitos.