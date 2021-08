Série B: Novo reforço do Goiás na defesa, chega projetando títulos

Goiânia, GO, 17 (AFI) – Recém chegado ao esmeraldino, o defensor Caio Mendes, assinou seu primeiro contrato profissional com o Goiás na última semana, vinculo válido até Dezembro de 2022. No primeiro momento, ele vai se juntar ao time sub-20 do Goiás.

Em entrevista, o zagueiro/volante, comentou como surgiu a oportunidade para atuar no Goiás.

“Eu estava apenas treinando no Tuna Lusa, me preparando para atuar o Paraense Sub-20, quando o Saulo de Britto, meu representante juntamente com o Pedro Ivo Marques, seu parceiro, me trouxeram essa oportunidade maravilhosa. Estou muito feliz, sou grato a eles por tudo que estão fazendo por mim todos os dias e agradeço ao Goiás por abrir as portas para mim também”, comentou

REALIZANDO UM SONHO

O jogador comentou sobre toda sua trajetória e experiência no futebol.

“Eu sofri muito, rodei bastante, passei por muito clubes e tive a felicidade de conquistar alguns títulos, principalmente na base do Palmeiras e o acesso com o Carajás para primeira divisão estadual. Tudo isso vem me ajudando bastante, fui bem recebido por todos e isso é muito importante para qualquer jogador. Espero ajudar cada dia mais a nossa equipe, dentro e fora de campo”, disse.

QUER FAZER HISTÓRIA

O maior objetivo de qualquer atleta em qualquer clube, é ganhar títulos e marcar seu nome na história do clube e o Caio comentou sua expectativa para temporada.

“Minha expectativa é ganhar títulos com Goiás, fazer um bom campeonato Goiano, visando a copa São Paulo de futebol Júnior e chegar ao profissional do clube.”

