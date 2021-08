Série B: Novo treinador vê Náutico com time para brigar pelo acesso

Recife, PE, 19 (AFI) – Se depender do otimismo do novo treinador, o Náutico tem tudo para conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro. É isso o que acredita Marcelo Chamusca, substituto de Hélio dos Anjos.

“A expectativa é de voltar ao G4 da competição e brigar muito forte na parte de cima da tabela pelo acesso. O Náutico tem time e toda a condição para que a gente possa voltar a figurar no G4 no segundo turno”, disse o treinador, que é aguardado em Recife nesta sexta-feira.

A estreia de Marcelo Chamusca no comando do Náutico será na próxima terça-feira, contra o CSA, no Estádio Rei Pelé, pela primeira rodada do returno da Série B do Brasileiro.

O Timbu, que era líder até pouco tempo atrás, caiu para a sétima colocação, com 30 pontos.

PLANO A

Hélio dos Anjos pegou todo mundo de surpresa na última quarta-feira ao anunciar a saída do Timbu um dia depois do a derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, nos Aflitos. O time chegou a quinta derrota seguida.

Desde a saída do experiente treinador, a diretoria alvirrubra tinha Marcelo Chamusca como principal nome. Dado Cavalcanti, que deixou o Bahia nesta semana, também foi especulado.