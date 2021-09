Série B: Operário acerta com goleiro do ‘PSG das Américas’

[ad_1]



Ponta Grossa, PR, 30 (AFI) – No meio da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário anunciou nesta segunda-feira a contratação de mais um goleiro para o seu elenco: Guilherme Christino, que pertence ao Atlético-MG, recentemente apelidado carinhosamente de ‘PSG das Américas’.

Guilherme tem apenas 18 anos e chega por empréstimo para compor o elenco do Fantasma, que atualmente conta com Simão (titular), Thiago Braga e Henrique, esses dois últimos reservas.

Neste ano ele disputou o Campeonato Mineiro Júnior, chamando atenção pela qualidade e buscando mais experiência.

“Venho com a missão de crescer profissionalmente e ajudar o clube. Espero ser feliz, pois é um time grande, com uma rica história e, para mim, será uma enorme experiência”, disse o goleiro.

Em meio a esta novidade no elenco, o Operário treina para voltar a campo no sábado, quando enfrentará o Vitória, às 11 horas, no Germano Kruger, em Ponta Grossa.

O time paranaense é o nono colocado da Série B com 32 pontos ganhos.