Série B: Operário anuncia contratação de meia do Palmeiras

Ponta Grossa, PR, 25 (AFI) – No Estádio Germano Krüger, o Operário Ferroviário apresentou o mais novo reforço para a sequência da temporada 2021. O meia-atacante, Alan Guimarães, de 21 anos, chega por empréstimo do Palmeiras-SP, até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B.

Campeão da Copa do Brasil Sub-20, em 2019, com a equipe paulista, o atleta foi convocado pela Seleção Brasileira para integrar os treinamentos da preparação da equipe principal para a Copa América, realizada no Brasil.

Alan reforça o Operário na Série B

Além desta passagem, o jogador tem um histórico de convocações com a camisa verde e amarela pelas categorias de base. Nas Seleções Sub-15 e Sub-17, foi campeão dos torneios Sul-Americanos. Em 2017, disputou a Copa do Mundo FIFA Sub-17, sediada na Índia.

SÉRIE B

O Operário é o oitavo colocado da Série B, com 32 pontos, contra 33 do Guarani, quarto. Na próxima rodada, o time de Ponta Grossa enfrenta o Vitória, no sábado, às 11h, no Germano Kruger.